خبراء من الـ "FBI" يقدمون تدريبا تكتيكيا لـ"GOSP" الجزائرية

قدم 4 خبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة (FBI) خلال شهر جوان، تدريبًا طبيًا تكتيكيًا لمجموعة العمليات الخاصة التابعة للشرطة الجزائرية (GOSP).

ووفق السفارة الأمريكية في الجزائر، فإن التكوين سيؤدي إلى تحسين المهارات الطبية للمتدرّبين، في البيئات عالية الخطورة، على غرار مواقف إطلاق النار وإنقاذ الرهائن.

ويتمثل التدريب الذي رعته سفارة الولايات المتحدة لدى الجزائر، في تدريب العناصر الأمنية على مهارات إنقاذ الحياة في حالات الطوارئ.

كما ان هذا التدريب يتيح للضباط المتدرّبين القدرة على تقييم الإصابات بسرعة، وتوفير العلاج لتحقيق استقرار المرضى حتى يتم إجلاؤهم، حسب السفارة.

ويعدّ الطب التكتيكي أمرًا أساسيًا لسلامة المتدخلين الأوائل في عمليات الإنقاذ المتدرّب عليها. إذ يعنى بتوفير الرعاية الطبية للمدنيين المعرضين للخطر.