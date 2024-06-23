"مهتمون بإقامة شراكة جديدة مع الجزائر"

أكد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، جيرد مولر، اليوم الأحد، أنّ منظمته مهتمة بإقامة شراكة جديدة مع الجزائر تهدف لإدماج الشباب في التكوين المهني ونقل التكنولوجيا وتشجيع المقاولين الناشئين.

في تصريح صحفي أدلى به عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن منظمة اليونيدو "مهتمة بشراكة جديدة، خاصة إدماج الشباب في التكوين المهني ونقل التكنولوجيا والمعرفة"، مؤكدا التوصل إلى "توافق حول تعزيز مجالات التعاون" بين الطرفين خاصة في مجال الصناعة.

وبعد أن أشاد بـ "خطط رئيس الجمهورية للاستثمار في الزراعات المستدامة بغية الوصول إلى تحقيق إنتاجية أكبر"، أكّد أنّه تمّ أيضاً الاتفاق على طريقة جديدة للتعاون في مجال الصناعة تتعلق خصوصا بالمقاولين الناشئين.