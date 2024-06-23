550 ألف صهيوني غادروا الكيان ولم يعودوا

غادر أكثر من نصف مليون صهيوني الكيان ولم يعودوا، خلال الشهور الستة الأولى من العدزان المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وفق إعلام عبري اليوم الأحد.

ونقلا عن بيانات لسلطة السكان والهجرة الصهيونية، (رسمية)، قال موقع"زمن إسرائيل" الإخباري (خاص) إن قرابة 550 ألف مستوطن غادروا البلاد خلال الشهور الستة الأولى من الحرب ولم يعودوا حتى الآن.

وحسب البيانات، فإن عدد الصهاينة الذين غادروا الكيان منذ أكتوبر 2023 بلغ نحو 550 ألف أكثر من عدد الصهاينة الذين عادوا إليها حتى عيد الفصح هذا العام (أبريل الماضي).

وقال الموقع إن ما كان يمكن أن يكون هروبا مؤقتا خلال الحرب، أو صعوبة فنية في العودة إليها، تحول الآن إلى اتجاه دائم (هجرة دائمة).

ووفق أحدث معطيات دائرة الإحصاء الصهيونية في أبريل الماضي، يبلغ عدد سكان الكيان المحتل 9.9 ملايين شخص، بينهم أكثر من مليوني عربي (هم فلسطينيو 1948)، و400 ألف فلسطيني بالقدس الشرقية، و20 ألف سوري بالجولان السوري المحتل.

ويوجد ملايين الصهاينة من مزدوجي الجنسية، حيث يحملون جنسية واحدة أخرى على الأقل بجانب جنسيتهم الصهيونية.