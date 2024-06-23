هذا هو عدد المتوفين خلال موسم الحج

كشف وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، أن عدد الوفيات خلال موسم الحج بلغ 1301 حاج أغلبهم حجوا دون تصريح.

قال المسؤول السعودي في تصريح أوردته وكالات الأنباء السعودية "83 بالمائة من الوفيات المسجلة هي لحجاج دون تصريح وهؤلاء ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة، وبينهم عدد من كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة، داعيا الله عز وجل للمتوفين بالرحمة المغفرة، ولأهاليهم أصدق التعازي والمواساة."

وأضاف "الجهات المختصة بذلت جهودًا كبيرة في التوعية بمخاطر التعرض للإجهاد الحراري والتأكيد على ضرورة التقيد وتنفيذ إجراءات الوقاية. وقد تم حصر جميع البلاغات، والتواصل مع ذوي المتوفين، والتعرف عليهم، حيث تطلب ذلك وقتا نظرًا لعدم حمل كثير من المتوفين لأي بيانات أو بطاقات تعريفية، وقد تمت الإجراءات اللازمة للتعرف على هوياتهم، ودفنهم وإكرامهم في مكة المكرمة، وصدرت شهادات الوفاة الخاصة بهم".