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ثقافة

وهران: رحيل محمد بن صالح أستاذ السينما والصورة

24 جوان 2024 ()

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توفي، أمس، محمد بن صالح أستاذ السينما و سيميولوجيا الصورة في جامعة وهران بأقسام اللغة الفرنسية و علوم الإعلام و الاتصال و العضو في العديد من المهرجانات السينمائية على غرار مهرجان الفيلم العربي ومهرجان الفيلم الأمازيغي لعدة سنوات وعضو في عدة مهرجانات أجنبية مثل مهرجان كليرمون فيرون بفرنسا، بالإضافة إلى نشاطه كباحث في مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بوهران أين اشتغل على العديد من المشاريع حول السينما في الجزائر.

 بالمناسبة نشر الهاشمي عصاد الأمين العام المحافظة السامية الأمازيغية برقية تعزية لعائلة المرحوم الذي وصفه برجل الحوار والمنفتح على الآخر ورفيق درب في العديد من طبعات مهرجان السينما الأمازيغية كمحافظ وعضو في لجنة اختيار الأفلام لتوزيع جائزة " الزيتونة الذهبية" قبل توقف المهرجان نهائيا، كما ساهم في تنظيم الذكرة المئوية للروائي مولود معمري. كان الفقيد دائم الحضور بفضل كتاباته ومساهماته حول السينما على صفحات الجرائد الوطنية. سيوارى جثمان الفقيد اليوم بمقبرة عين البيضاء بوهران.

 

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