رغم الإبادة.. دول عربية تضاعف صادراتها إلى الاحتلال

أفاد تقرير جديد لمكتب الإحصاء المركزي الصهيوني، بأن صادرات 3 دول عربية إلى الكيان المحتل تضاعفت في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

ونقلت ميدل إيست آي، البيانات المنشورة عن مكتب الإحصاء الصهيوني التي بينت أن الصادرات المصرية في ماي 2024 بلغت 25 مليون دولار، أي ضعف صادرات نفس الفترة من عام 2023.

وزادت صادرات الغاز الطبيعي الصهيوني إلى مصر بشكل كبير، وعلى الرغم من التوترات بين البلدين منذ بدء العدوان على غزة، والتوترات على الحدود المصرية مع رفح، خاصة بعد سيطرة الاحتلال على محور فلاديلفيا، إلا أن التعاون في مجال الطاقة والأمن قد زاد خلال هذه الفترة. وقال موقع ميدل إيست آي إن صادرات الإمارات إلى الاحتلال قد زادت أيضًا وفقًا للتقرير، وارتفعت إلى 242 مليون دولار في ماي، مقارنة بـ 238.5 مليون دولار في ماي 2023.

ووفق التقرير ارتفعت الصادرات الأردنية إلى الاحتلال لنحو 35.7 مليون دولار في ماي هذا العام، بينما كانت العام الماضي 32.3 مليون دولار.

وكشف التقرير الإحصائي أن الصادرات التركية انخفضت إلى أكثر من النصف بعد القيود التي فرضتها وزارة التجارة التركية على الصادرات إلى الاحتلال بسبب الحرب في غزة.

وفي ماي 2023، بلغت الصادرات التركية إلى الاحتلال 376.6 مليون دولار، لكنها انخفضت إلى 116.8 مليون دولار في ماي 2024.

ونمت التجارة الصهيونية مع مصر بنسبة 56 بالمائة في عام 2023، وارتفعت بنسبة 168 بالمائة على أساس سنوي في الربع الرابع، وفقًا لتقرير معهد أبراهام لاتفاقات السلام المزعوم.

وفي عام 2022، حدد البلدان هدفًا للتجارة السنوية بنحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025، ارتفاعًا من حوالي 300 مليون دولار في عام 2021.