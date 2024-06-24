بريطانيا تتستر على دور الإمارات في إبادة السودانيين

كشفت صحيفة "الغارديان" عن الدور البريطاني في التكتّم على دور الإمارات في دعم قوات الدعم السريع، الجماعة شبه العسكرية التي تخوض حرباً ضد القوات السودانية المسلحة.

وقالت الصحيفة، إن بريطانيا باتت عرضة للاتهامات، في محاولاتها لمنع شجب الدولة الخليجية ودورها في دعم قوات متهمة بارتكاب إبادة جماعية في إقليم دار فور، غرب السودان.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن مسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية مارسوا ضغوطاً على دبلوماسيين أفارقة لتجنّب انتقاد الإمارات ودورها في دعم قوات الدعم السريع، وهو ما سيفتح العين على علاقات بريطانيا مع الدولة الخليجية.

وقال يونا دايموند، المحامي الدولي في حقوق الإنسان، إن دبلوماسيين أفارقة كباراً يعقدون محادثات بإثيوبيا من أجل البحث عن تحرك قانوني ممكن ضد الإمارات ودورها في القتال، وإن بريطانيا تقوم بمحاولات لمنع الدول من شجب الإمارات. ويعمل دايموند في مركز راؤل وولبيرغ لحقوق الإنسان: "أخبروني أن بريطانيا لا تشجع الدول لشجب الإمارات العربية المتحدة".

وحدثت مشادة بين ممثل الحكومة السودانية وممثل الإمارات في مجلس الأمن، حيث نفى الأخير الاتهامات واعتبرها "سخيفة". إلا أن هيئة تابعة للأمم المتحدة وصفت الاتهامات للإمارات ودعمها للدعم السريع بأنها "موثوقة".

وقاد هذا لانتقاد بريطانيا، وأنها تقدم الأولوية لعلاقاتها مع الإمارات على مصير المدنيين المحاصرين في الفاشر، والتي يعيش فيها 1.8 مليون نسمة.