فقدان 21 ألف طفل في غزة

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني حربها الدامية والمدمرة على قطاع غزة لليوم 262، وسط استمرار استهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ومواصلة المعارك الضارية مع قوات الاحتلال.

وفي أحدث إحصائية لها، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن عدد الشهداء جراء المجازر الصهيونية في قطاع غزة ارتفع إلى 37598 شهيدا و86032 جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت منظمة "أنقذوا الطفولة" البريطانية بأن تقديراتها تشير إلى فقدان نحو 21 ألف طفل في غزة نتيجة العدوان الصهيوني على القطاع.

وقبل أيام قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) جيمس إلدر إن القتل والدمار الذي يمارسه جيش الاحتلال في قطاع غزة لن يجلبا السلام للأطفال أو المنطقة، وأكد أن التأثير الذي تحدثه الحرب على الصغار يؤكد الاعتقاد السائد بأن الحرب في غزة "هي حرب على الأطفال".