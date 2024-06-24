مقتل 15 شرطيا وأربعة مدنيين في روسيا

لقي ما لا يقل عن 19 شخصا حتفهم بينهم 15 شرطيا وأربعة مدنيين منهم كاهن، إضافة إلى خمسة مهاجمين، إثر اعتداءات استهدفت مساء أمس الأحد كنائس أرثوذكسية وكنيس يهودي في جمهورية داغستان الروسية بمنطقة القوقاز.

وأعلنت داغستان اليوم الإثنين حدادا لمدة ثلاثة أيام بعد الاعتداءات المتزامنة التي شهدتها مدينتي محج قلعة وديربنت.

وقالت لجنة مكافحة الإرهاب في روسيا الإثنين إن عملية أمنية قد انتهت في جمهورية داغستان الروسية بمنطقة القوقاز، بعد اعتداءات استهدفت الأحد كنائس أرثوذكسية وكنيس يهودي أدت إلى سقوط عدة قتلى.

وجاء في بيان المحققين: "تفيد المعلومات الأولية بأن 15 عنصرا من القوى الأمنية قتلوا فضلا عن أربعة مدنيين بينهم كاهن أرثوذكسي". وخلال عملية "مكافحة الإرهاب" التي انتهت صباح الإثنين، "تمت تصفية خمسة أشخاص وحددت هوياتهم" من دون أن يوضح المحققون إن كان بعض المهاجمين لا يزالون فارين.

وأوضحت اللجنة في بيان سابق وفق ما أوردت وكالات الأنباء الروسية: "بعد القضاء على التهديدات المحدقة بحياة المواطنين وصحتهم تقرر وقف عملية مكافحة الإرهاب" في داغستان اعتبارا من الساعة 05,15 بتوقيت غرينتش.

وقال ميليكوف حاكم داغستان في مقطع فيديو نُشر باكرا الإثنين على تيلغرام: "هذا هو يوم مأساة لداغستان والبلاد بالكامل". وأعلن الحداد من 24 إلى 26 جوان حيث يتم تنكيس الأعلام وإلغاء جميع الفعاليات الترفيهية.

وجاء الهجوم بعد ثلاثة أشهر من مقتل 145 شخصا في هجوم أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" المسؤولية عنه استهدف قاعة للموسيقى قرب موسكو، وكان أسوأ هجوم من نوعه تشهده روسيا منذ أعوام.