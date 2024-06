Nouvelles stations de dessalement d'eau de mer en 2025

Le ministre des Ressources en Eau, Taha Derbal, a souligné aujourd'hui lundi l'importance des programmes de dessalement de l'eau de mer et leur rôle crucial dans la résolution d’une véritable crise de l’eau que traverse le pays, notamment avec l'aggravation de la sécheresse au cours des dernières années, dans un contexte de changements climatiques difficiles marqués par une faible pluviométrie. Cela a affecté les réserves d'eau de surface et souterraines, entraînant une pénurie d'eau potable et d'eau d'irrigation agricole.

Lors d'une journée parlementaire sur le dessalement de l'eau de mer, Derbal a mentionné qu'un programme d'urgence a été adopté pour fournir des sources d'eau alternatives afin de pallier ce déficit, en mobilisant des ressources traditionnelles supplémentaires et en construisant des stations de dessalement de petite, moyenne et grande taille.

Il a également souligné que l'Algérie a adopté une option stratégique avec une vision prospective du président de la République, qui a décidé de concrétiser un programme national de dessalement d'eau de mer, comprenant la réalisation de 5 grandes stations ayant une capacité de production de 300 000 mètres cubes par jour chacune.

Ces stations seront situées à Cap Blanc dans la wilaya d'Oran, Fouka 2 à Tipaza, Cap Djanet 2 à Boumerdès, Béjaïa et El Tarf, qui sont en cours de réalisation comme première phase.

La deuxième phase du programme, prévue pour 2025, comprendra la construction de 6 autres stations de même capacité quotidienne de 300 000 mètres cubes dans les wilayas de Tlemcen, Mostaganem, Chlef, Tizi Ouzou, Jijel et Skikda, ainsi qu'une station de taille moyenne à Tizi Ouzou avec une capacité de production équivalente à 60 000 mètres cubes par jour.

Le ministre a souligné que les projets de liaison des stations en cours de construction avec les réseaux de distribution d'eau sont en phase d'achèvement, sous la supervision du secteur de l'irrigation. Les entreprises de construction ont été tenues de respecter les délais et de travailler selon un calendrier de 8 heures par jour pendant 3 équipes, ou au moins 10 heures par jour en 2 équipes.

Ces stations visent à assurer l'approvisionnement en eau potable des populations des wilayas côtières, et à étendre l'approvisionnement jusqu'à 150 km des sources de production d'eau vers les wilayas intérieures du pays.