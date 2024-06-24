رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح معرض الجزائر الدولي

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الإثنين، على افتتاح الطبعة الـ55 لمعرض الجزائر الدولي.

واستمع رئيس الجمهورية لعرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول آخر الإحصائيات فيما يخص الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات والقطاعات.

واستهل الرئيس تبون زيارته للمعرض من الجناح التركي واسمع إلى عروض حول مختلف الشركات التركية المشاركة في المعرض، كما وقف بجناح دولة فلسطين وتلقى شروحات حول الصناعات الفلسطينية لشركة جالا لصناعة الأدوية المؤسسة سنة 1944.

وتلقى الرئيس تبون شروحات حول المستشفى العسكري الميداني التابع لوزارة الدفاع الوطني المنصوب بساحة قصر المعارض.

وكان ورئيس الجمهورية قد وصل إلى قصر المعارض الصنوبر البحري للإشراف على افتتاح الطبعة الـ55 لمعرض الجزائر الدولي، وكان في استقباله الوزير الأول نذير العرباوي، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة ووزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني.