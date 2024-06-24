هنا يتم عرض كأس الجزائر

استقر ناديا مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، رسميا، على مكان عرض كأس الجزائر قبل موعد النهائي المقرر بينهما يوم 5 جويلية المقبل بملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر العاصمة بداية من الساعة الرابعة زوالا.

واختار نادي مولودية الجزائر ساحة الشهداء لعرض كأس الجزائر لجماهيره، بينما اختار نادي شباب بلوزداد قصر الثقافة لعرضها لجماهيره، حيث أودع كل ناد طلبا لوالي الجزائر العاصمة وهما بصدد انتظار الموافقة.

وبعد قرار الفاف بإعادة التقليد السابق بجعل نهائي الكأس فعلا عرسا كرويا من خلال برمجة طواف التاج على معاقل جماهير الناديين مثلما يحدث مع كأس العالم، فقد تم التحضير للحدث، حيث ستنزل الكأس يوم الأحد ضيفة على مقر موبيليس الراعي الرسمي لكأس الجزائر وحتى البطولة وممول الفاف، على أن تزور يوم الإثنين جماهير شباب بلوزداد ثم تنزل ضيفة يوم الثلاثاء على جماهير مولودية الجزائر الجزائر، لتعود يوم الأربعاء إلى مقر الاتحادية.