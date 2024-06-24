20 عارضا في صالون وهران للسيارات الكهربائية

افتتحت، اليوم بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" لوهران، فعاليات الطبعة الأولى للصالون الدولي للمركبات الحرارية الكهربائية والهجينة بمشاركة زهاء 20 عارضا.

وصرح مدير الصالون مراد شبوب، بالمناسبة، أنّ هذه التظاهرة الاقتصادية المنظمة من قبل شركة "سارل موكا كوم" المتخصصة في تنظيم التظاهرات والمعارض تشكل فضاء هاما للمستثمرين والباحثين في مجال صناعة السيارات، لافتا إلى أنّ قطاع السيارات شهد عودة العلامات التجارية العالمية للسوق الجزائرية وذلك بفضل جهود الدولة في هذا المجال.

وتحضر هذه الطبعة الأولى المنظمة على مدار ستة أيام تحت شعار "حاضر ومستقبل السيارات" خمس علامات متخصصة في صناعة واستيراد المركبات خصوصا النفعية والشاحنات، على غرار مجمعات "هوهو الصيني" و"بينغ بو الكوري" و"دايو".

كما تشارك مؤسسة تطوير صناعة السيارات التابعة لمديرية الصناعات العسكرية بعرض سلسلة من المركبات النفعية والصناعية وشاحنات وسيارات خاصة. وستكشف ذات المؤسسة غدا الثلاثاء شاحنات جرارة وحافلات جديدة تم تطويرها.

ويشارك في هذا الموعد الاقتصادي، أيضا، مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية التابع للمديرية العامة للبحث العلمي تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يعكف حاليا على انجاز تصاميم لعدد من المشاريع الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفق المدير المساعد للمركز بن عمار عبد السلام.

وصرّح ذات المسؤول على هامش افتتاح هذه التظاهرة أنّ "المركز يعمل حاليا على تطوير بطاريات ونظام التحويل والتحكم للسيارات الكهربائية، وكذا تطوير محرك مع مؤسسة جزائرية مخصص للسيارات الكهربائية"، وأضاف أن المركز في مراحل متقدمة لإنجاز تصاميم تخص لوحة قيادة المركبات الكهربائية ونظام الملاحة وتحديد المواقع للمركبات.

وسيكتشف المتخصصون الذين يبحثون عن حلول النقل والتحميل والصيانة خلال فعاليات الصالون جميع الشركات الرائدة في مجال صناعة مركبات البضائع الثقيلة والمركبات التجارية ومنتجي زيوت التشحيم وقطع الغيار، كما برمج المنظمون على هامش الصالون سلسلة محاضرات تتناول "المقاييس الجديدة للمركبات في الجزائر" و"المقاربة الجديدة للجزائر في مجال تطوير صناعة السيارات" و"ملائمة السيارات الكهربائية في الجزائر" و"البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة من أجل حركية مستدامة" وغيرها.