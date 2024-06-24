"نقترب من تحقيق الهدف المسطر"

أكد نائب رئيس الجمهورية التركية، جودت يلماز، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، مواصلة بلاده تطوير وتعميق علاقاتها الثنائية مع الجزائر على كافة الأصعدة.

وعقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أوضح يلماز أنه قام بنقل تحيات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان الى رئيس الجمهورية، مؤكدا أن "البلدين الشقيقين سيواصلان تطوير علاقاتهما الثنائية وتعميقها على كافة الأصعدة".

واستعرض في هذا الإطار حجم التبادل التجاري بين الجزائر وتركيا، والذي بلغ لحد الآن –مثلما قال– "6.3 مليار دولار"، مشيرا إلى أن البلدين "يقتربان من تحقيق الهدف المسطر لهذا التبادل والمحدد بـ10 مليار دولار".

وعن مشاركة تركيا كضيف شرف في الطبعة الـ55 لمعرض الجزائر الدولي الذي افتتحت فعالياته نهار اليوم، أشار يلماز إلى أن بلاده تشارك في هذه التظاهرة بوفد هام يضم ممثلين عن 80 شركة من بينها شركات تنشط حاليا في الجزائر.

على صعيد آخر، لفت يلماز إلى أنه تبادل مع رئيس الجمهورية الرؤى حول مختلف القضايا الدولية، مبرزا "الدور الهام للجزائر في تطوير علاقات تركيا مع القارة الإفريقية".

كما جدد تأكيد التعاون والتضامن الذي يجمع البلدين تجاه الشعب الفلسطيني ووقوفهما إلى جانبه في كافة المنابر الدولية.