فلاحة .. تصنيف هذه البلديات منكوبة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 مارس 2024، تضمن إعلان بعض البلديات مناطق منكوبة عقب الكوارث الفلاحية التي حدثت سنة 2023.

وجاء في القرار أن وزراء الداخلية، المالية والفلاحة، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-251 المؤرخ في 5 جوان سنة 2012 الذي يحدد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله، يقررون إعلان البلديات المحددة في القائمة المرفقة في الملحق مناطق منكوبة، عقب الكوارث الفلاحية (التقلبات الجوية والجفاف) التي حدثت خلال سنة.

ووفق القائمة المرفقة فإن 892 بلدية تضررت بالجفاف و172 بلدية تضررت بالتقلبات الجوية.

القائمة المرفقة: