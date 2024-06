"Nous nous rapprochons de l'objectif"

Le vice-président de la République turque, Cevdet Yılmaz, a affirmé ce lundi à Alger que son pays poursuivra le développement et l'approfondissement de ses relations bilatérales avec l'Algérie à tous les niveaux.

Après avoir été reçu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Yılmaz a indiqué qu'il avait transmis les salutations du président turc, Recep Tayyip Erdoğan, au chef de l'État algérien, soulignant que "les deux pays frères continueront à développer et approfondir leurs relations bilatérales à tous les niveaux".

Il a également évoqué le volume des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Turquie, qui a atteint jusqu'à présent "6,3 milliards de dollars", et a souligné que les deux pays "se rapprochent de l'objectif fixé pour ces échanges, qui est de 10 milliards de dollars".

En ce qui concerne la participation de la Turquie en tant qu'invité d'honneur à la 55e édition de la Foire internationale d'Alger, dont les activités ont débuté aujourd'hui, Yılmaz a noté que son pays participe à cet événement avec une importante délégation comprenant des représentants de 80 entreprises, dont certaines opèrent actuellement en Algérie.

Par ailleurs, Yılmaz a mentionné qu'il avait échangé des points de vue avec le président Tebboune sur diverses questions internationales, mettant en avant "le rôle important de l'Algérie dans le développement des relations de la Turquie avec le continent africain".

Il a, également, réitéré l'engagement et la solidarité des deux pays envers le peuple palestinien et leur soutien à sa cause dans tous les forums internationaux.