مذكرة تفاهم بين المعهد الجزائري للبترول و"توتال إينرجيز"

وقع المعهد الجزائري للبترول التابع لسوناطراك وشركة توتال إنرجيز للاستكشاف والإنتاج الجزائر على مذكرة تفاهم مدتها ثلاث سنوات، تشمل مجالات التكوين وتطوير المهارات والخبرات، بحضور المدير العام لتوتال إنرجيز للاستكشاف والإنتاج الجزائر السيد مفدي زكرياء شيخ، ومدير المعهد الجزائري للبترول عبد القادر ڨنون.

وأوضح بيان لسوناطراك، أن هذه المذكرة تهدف إلى دعم تعزيز وتطوير الموارد البشرية في مختلف المجالات، وكذا تطوير المعارف التقنية والمهنية لموظفي شركة توتال إنرجيز للاستكشاف والإنتاج الجزائر، المتواجدين على مستوى الوحدات الصناعية بالشراكة مع سوناطراك.

وخلال كلمته بالمناسبة، أبدى عبد القادر ڨنون جاهزية المعهد التامة لتجسيد هذه الشراكة، الذي تهدف إلى تطوير التعاون في مجال الأنشطة المرتبطة بالتكوين وتثمين الموارد البشرية في مختلف مجالات سلسلة القيمة للنفط والغاز ومن جانبه، أكد مفدي زكرياء شيخ، أن توقيع هذه المذكرة مع المعهد الجزائري للبترول يترجم التزام شركة توتال إنرجيز للاستكشاف والإنتاج الجزائر، بالمساهمة في تطوير الكفاءات بقطاع الطاقة، وكذا تسهيل الاندماج المهني للخريجين الشباب من خلال العديد من برامج الدعم والتدريب.

وبهذا الخصوص، اتفق الطرفان على الشروع في أقرب الآجال، تنظيم دورات تدريبية وبرامج الدعم للخريجين الشباب من قبل المعهد الجزائري للبترول، الأمر الذي سيساهم في تطوير رأس المال البشري.