أكثر من 90.5 مليار دينار استثمارات سونلغاز بالعاصمة

استثمرت سونلغاز، في سنة 2023، أكثر من 90.5 مليار دينار، في إطار تحسين مستوى الخدمة العمومية بولاية الجزائر العاصمة.

وكشفت المؤسسة على هذا الغلاف المالي في بيانها عقب اجتماع تنسيقي لمتابعة مستوى أداء "سونلغاز" على مستوى ولاية الجزائر العاصمة، جرى برئاسة كل من والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي والرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال.

وجاء في البيان، في الشق المتعلق، بحصيلة التحضير لصائفة 2024، أن سونلغاز استثمرت في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء أزيد من 19.7 مليار دينار، خصصت لتقوية القدرات الإنتاجية على مستوى الجزائر العاصمة، فيما أنجزت 23 منشأة طاقوية لتعزيز شبكة نقل الكهرباء بما يعادل 20 مليار دينار.