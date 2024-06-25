احتفال "ثالث" لرياض محرز

على إحدى الجزر الإيطالية وعلى أحد شواطئها الرملية الخلابة سيكون الموعد مطلع شهر جويلية المقبل مع احتفالية جديدة للنجم الجزائري رياض محرز.

يستعد مهاجم نادي الأهلي السعودي لإقامة حفل زفاف "اسطوري" مع الحسناء البريطانية تايلور ورد بحضور عدد من المشاهير في مجالات الرياضة وكرة القدم من أصدقاء ومقربي النجم الجزائري وعارضة الأزياء البريطانية وهو الزواج "الثالث" من نوعه في هذه العلاقة الفريدة من نوعها.

وانطلقت علاقة رياض محرز (33 سنة) وتايلور ورد (26 سنة) كأصدقاء وتزامن ذلك مع توتر علاقة نجم "السيتي" مع زوجته الأولى ريتا جوال (التي ارتبط بها منذ أوت 2015 وأنجب معها بنتان) لتتطور ويعلن الثنائي ارتباطهما بشكل رسمي عبر خطوبتهما بجزيرة ميكونوس اليونانية في 22 جوان 2021 بعد أن تم ترسيم الطلاق مع ريتا جوال بحكم من محكمة مانشستر.

لاحقا كشفت ابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور المليونيرة داون وارد، وابنة اللاعب السابق، آشلي وارد عبر صور نشرتها في جانفي 2022 على حسابها على الاسنتغرام عن زواجها بالنجم الجزائري وقضاءهما شهر العسل بدولة الإمارات دون إقامة أية احتفالية بسبب الظروف الخاصة التي فرضها انتشار وباء كوفيد 19.

وفي سبتمبر 2023 وبعد أكثر من عام من إنجابهما لابنتهما "ميا" احتفل الثنائي بزواجهما مرة ثانية في العاصمة البريطانية لندن بحضور "مصغر" للأقارب والأصدقاء وتم الكشف وقتها عن شروع محرز وورد في التخطيط لإقامة حفل زفاف "ثالث" أكبر وأهم وهو ما سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة في إيطاليا.