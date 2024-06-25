هذا هو عدد الأجانب الذين زاروا الجزائر في 2023

كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، أن سنة 2023 عرفت توافد 3.3 مليون سائح، من بينهم 2.2 مليون سائح أجنبي زاروا الجزائر.

وأوضح الوزير في كلمة اليوم الثلاثاء، خلال اليوم الوطني للسياحة تحت شعار "إعلام هادف.. لسياحة رائدة"، قرأها نيابة عنه مدير ديوان وزير السياحة، أن الديناميكية التي يعرفها قطاع السياحة خاصة ما تعلق منه بتشجيع الاستثمار وتحسين الخدمات والرقمنة، أصبحت تعطي ثمارها وتساهم في حركية نشطة في كل الولايات خاصة في المواسم الصحراوية والساحلية.

وقال الوزير بلغة الأرقام إن سنة 2023، عرفت تدفقا مميزا للسياح الأجانب من مختلف الجنسيات، إذ سجلت الجزائر دخول حوالي 3.3 مليون سائح، من بينهم 2.2 مليون سائح أجنبي

وتسعى الجزائر إلى جذب المزيد من الزوار إلى مواقعها التاريخية والثقافية والمناظر الطبيعية الخلابة وسط جهود لتنشيط وتوسيع القطاع السياحي. وكان مختار ديدوش، قد صرح بأن الجزائر "ستستقبل أزيد من 12 مليون سائح أجنبي في آفاق 2030"، مشددا على أهمية تجسيد ذلك من خلال إنجاز الهياكل اللازمة ورفع طاقة الإيواء وتحسين الخدمات.