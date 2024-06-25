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عطاف يشرع في زيارة رسمية إلى فيينا

25 جوان 2024 ()

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حل، اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بفيينا عاصمة جمهورية النمسا الفيدرالية في زيارة رسمية بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأفاد بيان الخارجية، أن الوزير عطاف سيجري محادثات مع مسؤولي كل من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخـدرات والجـريمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذا منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النـووية.

كما سيعقد الوزير جلسة عمل مع نظيره النمساوي ألكسندر شالينبرج لدراسة سبل وآفاق تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف أبعادها ومكوناتها

 

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