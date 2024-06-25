بلماضي في فرنسا

يتواجد الناخب الوطني السابق جمال بلماضي بالعاصمة الفرنسية باريس أين يقضى عطلة قصيرة بمناسبة عيد الأضحى إلى جانب والديه وأشقائه المقيمين هناك في انتظار أن تتوضح وجهته المستقبلية في ظل ارتباط اسمه بعدد من الأندية القطرية أبرزها نادي الريان

وأشارت مصادر صحفية بأن المدرب الذي قاد "الخضر" قبل 5 سنوات إلى المجد الإفريقي صار على أعتاب نادي الريان الفريق "الأكثر شعبية" في قطر والذي يستعد لخوض منافسة رابطة أبطال آسيا الموسم المقبل بعد أن حل ثانيا الموسم الماضي خلف البطل نادي السد.

وأضافت ذات المصادر بأن إدارة الريان ترى في بلماضي، المدرب الأنسب لعودة الفريق إلى معانقة الألقاب المحلية هو الذي وفق مع الدحيل في التتويج بـ 4 ألقاب سنوات 2011 و2012 و2017 و2018

وكان الريان إلى جانب عدد من الفرق والمنتخبات (منتخب أذربيجان) قد اقتربوا من بلماضي بعد إقالته من تدريب المنتخب الجزائري في جانفي الماضي لكنه اعتذر عن كل تلك العروض.