صادي يفصل في هوية حكم "نهائي" كأس الجزائر

بات الحكم الدولي مصطفى غربال، الأقرب والأوفر حظا لإدارة نهائي كأس الجزائر 2024 الذي سيجمع مولودية الجزائر وشباب بلوزداد زوال الخامس جويلية المقبل.

وكان مهدي عبيد شارف مسؤول لجنة التحكيم، قد رشح قبل سفره إلى البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج، الحكم الدولي يوسف قاموح لإدارة النهائي لكن مصدر عليم أكد أن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي أبدى تحفظا على ابن قسنطينة خاصة في ظل الأخطاء المؤثرة التي ارتكبها هذا الموسم (أخرها كان برسم مباراة مولودية البيض وشبيبة القبائل) ورجح كفة مصطفى غربال الذي حقق الامتياز في مختلف المباريات التي أدارها محليا وحتى قاريا مع نهائي رابطة الأبطال الإفريقية الذي جمع الترجي والأهلي المصري.

وسيكون إلى جانب مصطفى غربال كل من مساعديه مقران قوراري وأكرم زرهوني على أن يكون الحكم لحلو بن براهم في غرفة "الفار" وهو الرباعي الذي عمل سويا في العديد من المباريات وساهم في ترجيح كفة غربال على حساب قموح.

وللمصادفة كان غربال قد أدار آخر نهائي كأس للجزائر جرى بتاريخ 5 جويلية والذي جمع قبل 7 سنوات، شباب بلوزداد ووفاق سطيف على ملعب 5 جويلية وفاز به الشباب بهدف سيد علي يحي الشريف وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون (وزيرا أول وقتها) قد سلم الكأس لقائد الشباب طارق شرفاوي.