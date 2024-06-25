بطيش ناصر رئيسا للكتلة البرلمانية لـ "الأفالان"

عين الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الكريم بن مبارك اليوم، النائب عن ولاية سطيف ناصر بطيش رئيسا للكتلة البرلمانية للحزب في المجلس الشعبي الوطني، خلفا للنائب ابراهيم صعدلي.

وسبق لبطيش أن تولى منصب النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي الوطني سنة2023.

ويعد الرئيس الجديد للكتلة البرلمانية للحزب العتيد احد القياديين الشباب، حيث سبق له قيادة محافظة الحزب بولاية سطيف عدة سنوات، كما تولى عضوية المكتب السياسي بين 2020 و2023, بينما يتمتع بعضوية اللجنة المركزية للحزب منذ 2015 إلى اليوم.

للإشارة، يحوز بطيش على شهادة الماستر في العلوم السياسية، وسبق له التدريس في جامعة البشير الإبراهيمي ببرج بوعريريج.