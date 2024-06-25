رخصة استثنائية للأساتذة المكونين في المتوسط

قررت مصالح وزارة المالية السماح للأساتذة المكونين في التعليم المتوسط، ممن يثبتون 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة، وبعد متابعتهم بنجاح تكوينا متخصصا مدته سنة دراسية واحدة، الترقية إلى رتبة مفتش في الابتدائي في تخصصي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية وذلك، في حدود المناصب المفتوحة لهذه الرتبة بعنوان سنة 2024.

وجهت وزارة المالية مراسلة إلى وزير التربية بخصوص "الترتيبات الاستثنائية المتعلقة بكيفيات الالتحاق برتبة مفتش التعليم الابتدائي"، بموجب إرسال الوزارة، متضمن طلب السماح للأساتذة المكونين للتعليم المتوسط لمادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية للترشح للامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش التعليم الابتدائي في هذين التخصصين، بعنوان سنة 2024.

وأشارت مراسلة التربية، حسب رد مصالح الوزير فايد، إلى أنه خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 12 ماي 2024 والذي خصص لدراسة هذا الانشغال، أشار ممثل المالية إلى أن الإجراء الذي تم اقتراحه من قبل مصالح بلعابد، متعلق بقبول ترشح الأساتذة المكونين للتعليم المتوسط من الصنف 15، لمادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية، من الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للمشاركة في الامتحان المهني المزمع تنظيمه بعنوان سنة 2024، كل حسب تخصصه، للالتحاق برتبة مفتش التعليم الابتدائي، والذي كان محل موافقة من قبل ممثل مصالح المالية، غير أن ذلك "يستوجب استشارة السلطة السلمية من أجل البت فيه بصفة نهائية".

وردا على ذلك "وعلى اعتبار أن قطاعكم لا يتوفر حاليا على مفتشين للتعليم الابتدائي في هاتين المادتين نظرا لحداثة إدراجهما في مرحلة التعليم الابتدائي، في ظل عدم وجود أساتذة مكونين في الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية بصفة موظف على مستوى المدرسة الابتدائية، فإني أبدي الموافقة على هذا الإجراء المقترح والمتمثل في السماح للأساتذة المكونين في التعليم المتوسط، ممن يثبتون 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة، وبعد متابعتهم بنجاح تكوينا متخصصا مدته سنة دراسية واحدة، الترقية إلى رتبة مفتش في التعليم الابتدائي في تخصصي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية وذلك، في حدود المناصب المفتوحة لهذه الرتبة، بعنوان سنة 2024".