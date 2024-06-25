عقار اقتصادي: منح 72 قرار نهائي لعقود امتياز

أعلن المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن منح 72 قرارا نهائيا لعقود امتياز إلى غاية اليوم في إطار تخصيص العقار الاقتصادي للمستثمرين من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وخلال ندوة صحفية عقدها على هامش لقاء حول الاستثمار في الجزائر في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أكد ركاش أن هذه القرارات صدرت من إجمالي 238 قرارا مؤقتا منحته الوكالة.

وعلى هامش هذا اللقاء المنظم تحت شعار "فرص التجارة والاستثمار في الجزائر: التنقل في السياق الاقتصادي الجديد لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية"، أوضح المتدخل أنه "عندما نتحدث عن عقد امتياز فالأمر يتعلق بالإطلاق الرسمي لهذه المشاريع أما المشاريع المتبقية فهي في طور استكمال إجراءات التسجيل".

وحسب ذات المسؤول فإن الهدف من هذه الإجراءات هو منح العقار الاقتصادي لكل مستثمر "جاد" لديه القدرة الحقيقية على تجسيد مشروعه بمجرد حصوله على القرار المناسب "تفاديا للممارسات القديمة عندما كان المتعاملون لا يطلقون مشاريعهم حتى بعد عدة سنوات".