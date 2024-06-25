تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة تتويج الفائزين في مسابقة أحسن عمل في الإعلام السياحي لسنة 2024، وهذا خلال حفل أشرف عليه كل من وزير الاتصال، محمد لعقاب، وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، ووزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي.

وجاءت المسابقة المنظمة بالتعاون بين وزارة الاتصال ووزارة السياحة والصناعة التقليدية، بمناسبة إحياء اليوم الوطني للسياحة المصادف لـ25 يونيو من كل عام، وهذا تحت شعار "إعلام هادف لسياحة رائدة".

وتهدف هذه المبادرة إلى ترقية وجهة الجزائر السياحية والترويج لها داخليا وخارجيا مع إبراز مجهودات السلطات العليا في البلاد في توطيد السياحة الداخلية وتبيين مقوماتها.

وعرفت المسابقة مشاركة 174 عمل ومنتوج إعلامي سياحي، حيث أعلنت لجنة التحكيم عن فوز كل من الصحفية بالمؤسسة العمومية للتلفزيون، شهرزاد ينون، بجائزة أفضل روبورتاج تلفزيوني، والصحفي بالإذاعة الجزائرية، يوسف خليف، عن فئة أفضل عمل إذاعي، والصحفي بيومية النصر، عبد الحكيم أسابع، عن فئة أفضل مقال صحفي، وموقع "تحواس براس" عن فئة أفضل موقع إلكتروني ترويجي للسياحة.

كما تم على هامش هذا الحفل توقيع اتفاقية تعاون بين المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين وخمس مؤسسات فندقية وسياحية تحت وصاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية لفائدة المنخرطين من الأسرة الإعلامية.

ويتعلق الأمر بالديوان الوطني للسياحة، مجمع فندقة، سياحة وحمامات معدنية، شركة الاستثمار للفندقة، الديوان الوطني للجزائري للسياحة، الفيدرالية الوطنية للفندقة والسياحة.

وتهدف الاتفاقية للمساهمة في تحقيق الترويج الفعال للسياحة في الجزائر، والتي تدخل في صميم التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.