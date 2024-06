Belmadi en France

L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale, Djamel Belmadi, se trouve actuellement à Paris pour passer une courte période de vacances à l'occasion de l'Aïd Al-Adha, auprès de ses parents et de ses frères et sœurs résidant dans la capitale française.

Belmadi, qui a conduit les "Verts" au triomphe africain il y a cinq ans, attend de clarifier sa prochaine destination professionnelle, son nom étant lié à plusieurs clubs qataris, notamment Al-Rayyan.

Selon des sources journalistiques, Belmadi serait sur le point de rejoindre Al-Rayyan, l'un des clubs les plus populaires du Qatar, qui se prépare à participer à la Ligue des champions de l'AFC la saison prochaine après avoir terminé deuxième du championnat derrière Al-Sadd. La direction d'Al-Rayyan considère Belmadi comme le candidat idéal pour ramener l'équipe à la conquête des titres nationaux, ayant déjà réussi à remporter quatre titres avec Al-Duhail (2011, 2012, 2017 et 2018).

Après son départ de la sélection algérienne en janvier dernier, Belmadi a été approché par plusieurs équipes et sélections, y compris l'équipe nationale d'Azerbaïdjan, mais il a décliné toutes ces offres.