بن جامع: يموت الناس من الجوع في غزة

ألقى سفير الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، اليوم الثلاثاء، كلمة في جلسة مخصصة لمناقشة الوضع في فلسطين.

وقال بن جامع في كلمته: "يموت الناس من الجوع في غزة هذا واقع والمتسبب في ذلك معروف وهو الكيان الصهيوني القائم بالاحتلال وينبغي أن يحاسب عن هذا الدمار".

وأضاف بن جامع: "ما يحدث في فلسطين وفي غزة بالتحديد ينبئ بكارثة إنسانية قد تمتد تداعياتها إلى الشرق الأوسط بأكمله".

كما ندد ذات المتحدث بما وصفه "إرهاب المستوطنين" الذي وصل إلى شكل غير مسبوق.

وشدد بن جامع على ضرورة "تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مهامها بالقرار الذي يدين سلطة الاحتلال بالاستيلاء على الإيرادات الفلسطينية دون وجه حق وينبغي أن تحول دون تأخر".

وختم بن جامع: "لن يرحل الفلسطينيون عن وطنهم سيواصلون الكفاح حتى يحققوا كامل حقوقهم".