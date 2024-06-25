وتيرة إنجاز الصوامع ومراكز تخزين الحبوب تسير خطى ثابتة

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية اليوم الثلاثاء من سكيكدة أن وتيرة انجاز الصوامع ومراكز تخزين الحبوب على المستوى الوطني تسير بالسرعة اللازمة سيما وأن المشروع هذا يدخل ضمن الاستراتيجية الوطنية الهادفة لضمان الأمن الغذائي لتجسيد البرنامج الوطني الغاص بتعزيز قدرات تخزين الحبوب على مستوى 52 ولاية والمتضمن انجاز 350 مركزا جواريا بسعة إجمالية تقدر بـ1.75 مليون طن من الحبوب و30 صومعة تخزين استراتيجية بسعة تخزين إجمالية تقدر بـ3 ملايين طن.

كما يجري استكمال إنجاز 16 صومعة تخزين استراتيجية معدنية ذو قدرة تخزين إجمالية تقدر بـ250 ألف طن.

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة الفلاحين الانخراط بقوة في المخطط الوطني لتطوير الزراعات الاستراتيجية الذي أقرته الدولة والمساهمة في تعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب.

وذكر في هذا الصدد بالإجراءات التاريخية التي اتخذها رئيس الجمهورية في أكتوبر 2023 الخاصة بمنح البذور والأسمدة مجانا للفلاحين المتضررين الموسم الفارط، وفي عين المكان ذكر الوزير بأهمية الإحصاء العام للفلاحة 2024 الذي يعتبر من أولويات القطاع حيث ثمن مجريات هذه العملية المحورية التي بلغت نسبة التقدم فيها 58 بالمائة على المستوى الوطني.

كما أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رفقة والي الولاية حورية مداحي على وضع حجر الأساس لإنجاز مركزين جواريين لتخزين الحبوب ببلدية بني والبان أين قدمت له توضيحات من طرف الشركة المكلفة بإنجاز هذه المنشآت التي تبلغ سعة التخزين فيها 5000 طن للمركز الواحد مما سيرفع قدرات الولاية إلى 110 ألف طن وتندرج هذه العملية في إطار تجسيد البرنامج الوطني الخاص بتعزيز قدرات تخزين الحبوب على مستوى 52 ولاية والمتضمن إنجاز 350 مركزا جواريا بسعة إجمالية تقدر بـ1.75 مليون طن من الحبوب و30 صومعة تخزين استراتيجية بسعة تخزين 3 ملايين طن.

كما يجري استكمال 16 صومعة تخزين ذو سعة تخزين إجمالية تقدر بـ250.000 طن.