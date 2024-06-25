توقع إنتاج 12 ألف طن من المنتجات الصيدية هذا العام

قام وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية غليزان. توجه خلالها إلى جامعة أحمد زبانة ببلدية غليزان، أين تلقى عرضاً تفصيلياً حول المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لنشاط تربية المائيات في الولاية، وأشرف على انطلاق يوم دراسي حول تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة، والذي عرف مشاركة العديد من الفلاحين والمستثمرين وحاملي الأفكار والمشاريع، كما تخللته العديد من المداخلات حول الاستثمار وتنمية تربية المائيات في المناطق الداخلية.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد الوزير أن القطاع سجل قفزة نوعية في مجال تربية المائيات، سواء البحرية منها أو في المياه العذبة، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، إذ سمحت التنمية المستمرة للنشاط برفع الإنتاج الإجمالي السنوي إلى أكثر من 6870 طن، في حين يرتقب أن يصل الى 12000 طن مع نهاية سنة 2024، أي بإنتاج إضافي يقدر بأكثر من 7200 طن، ما يعادل نسبة نمو تقدر بـ 152%.

كما تم خلال هذه الفترة إحصاء العديد من الانجازات والمشاريع المنتجة في مجال تربية المائيات في المياه العذبة من بينها: 55 مشروعاً مُنتجاً، منها 23 مشروع دخل مرحلة الإنتاج ما بين 2020 والثلاثي الأول لسنة 2024، أي بنمو يقدر بــــــــ 71،8 %، مقارنة مع سنة 2019؛و إحصاء 52 مشروع في طور الانجاز؛ مع تكوين أكثر من 1068 فلاح في مجال تربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة الى غاية الثلاثي الأول لسنة 2024، كما تم تكوين 2800 من نزلاء المؤسسات العقابية و520 إطار من المؤسسات العقابية في ذات المجال، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المبرمة مع وزارة العدل؛

وقد تم إحصاء أكثر من 16.000 حوض فلاحي مستزرع بــ 2802930 وحدة من صغار سمك البلطي؛ حيث تم تسجيل أكثر من 22.000 فلاح يمارسون نشاط تربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة، بعدما كان عددهم لا يتجاوز 3300 فلاح سنة 2020، أي بزيادة 18700 فلاح.