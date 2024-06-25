ما يقارب ألف مليار لتدعيم مياه الشرب ببرج بوعريريج

احتلت مشاكل المياه الصالحة للشرب، أولويات يوميات المواطنين، بمختلف بلديات برج بوعريريج، وشكلت الهاجس اليومي للسلطات المحلية، في ظل الجفاف الذي جعل ولاية برج بوعريريج من الولايات المصنفة في الخط الأحمر، خاصة بعد تراجع منسوب سد عين زادة، ونقص المياه الجوفية.

هذا الوضع تطلب إجراءات استعجالية ومشاريع كبرى تجاوزت ثلاثة آلاف مليار سنتيم لربط الولاية بسد تشيحاف من ولاية بجاية، وسد تلسديت من ولاية البويرة، وتدعيمها من سد ومان من ولاية سطيف، إضافة إلى حفر حوالي 50 نقب خلال السنتين الأخيرتين لتأمين تزويد كل مناطق الولاية.

حفر 50 نقب عميق بحوالي 80 مليار سنتيم

شكل قرار العودة لاستغلال المياه الجوفية من طرف السلطات المحلية خلال السنتين الأخيرتين، أول الإجراءات الاستعجالية لمواجهة تراجع منسوب المياه في كل من سد تيشي حاف في الجهة الشمالية، وسد عين زادة الذي يمون 11 بلدية من الجهة الشرقية.

وأكد مدير الري للولاية في رده على "الخبر" أن وزارة الموارد المائية تجاوبت طلبات السلطات المحلية وخصصت 80 مليار لإنجاز 50 بئر بلغ عمق بعضها 640 متر، مثل نقب ولاد براهم، وكانت النتيجة إيجابية بنسبة تجاوزت 80 بالمائة، حيث بلغت طاقة بعض الآبار 120 لتر في الثانية، ولم تقل عن خمس لتر في الثانية في أسوأ الأحوال، ما سمح بالقضاء على كل النقاط السوداء، والتخفيف من تذبذب تزويد المواطنين قبل فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة.