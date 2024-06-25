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رياضة

النمسا تفاجئ هولندا وفرنسا وتتصدر المجموعة الرابعة

25 جوان 2024 ()

38serv

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حقق المنتخب النمساوي، اليوم الثلاثاء، مفاجئة كبيرة في "يورو 2024" بعدما أنهى الدور الأولى متصدرا للمجموعة الرابعة على حساب فرنسا وهولندا.

وفي مقابلة مثيرة، أطاح المنتخب النمساوي بنظيره الهولندي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين سمحت له بتحقيق انتصاره الثاني وخطف الريادة برصيد 6 نقاط، مستفيدا من تعثر المنتخب الفرنسي في المقابلة الأخرى بنتيجة هدف في كل شبكة أمام نظيره البولندي.

وضمن "الديوك" التأهل في المرتبة الثانية برصيد 5 نقاط، فيما تأهلت هولندا (المرتبة الثالثة-4 نقاط) ضمن أحسن 4 ثوالث في المجموعات الست، أما بولندا فغادرت المنافسة من دورها الأول.

ترتيب المجموعة الرابعة:

النمسا    6 نقاط

فرنسا    5 نقاط

هولندا    4 نقاط

بولندا     نقطة.

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