النمسا تفاجئ هولندا وفرنسا وتتصدر المجموعة الرابعة

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حقق المنتخب النمساوي، اليوم الثلاثاء، مفاجئة كبيرة في "يورو 2024" بعدما أنهى الدور الأولى متصدرا للمجموعة الرابعة على حساب فرنسا وهولندا.
وفي مقابلة مثيرة، أطاح المنتخب النمساوي بنظيره الهولندي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين سمحت له بتحقيق انتصاره الثاني وخطف الريادة برصيد 6 نقاط، مستفيدا من تعثر المنتخب الفرنسي في المقابلة الأخرى بنتيجة هدف في كل شبكة أمام نظيره البولندي.
وضمن "الديوك" التأهل في المرتبة الثانية برصيد 5 نقاط، فيما تأهلت هولندا (المرتبة الثالثة-4 نقاط) ضمن أحسن 4 ثوالث في المجموعات الست، أما بولندا فغادرت المنافسة من دورها الأول.
ترتيب المجموعة الرابعة:
النمسا 6 نقاط
فرنسا 5 نقاط
هولندا 4 نقاط
بولندا نقطة.