النمسا تفاجئ هولندا وفرنسا وتتصدر المجموعة الرابعة

حقق المنتخب النمساوي، اليوم الثلاثاء، مفاجئة كبيرة في "يورو 2024" بعدما أنهى الدور الأولى متصدرا للمجموعة الرابعة على حساب فرنسا وهولندا.

وفي مقابلة مثيرة، أطاح المنتخب النمساوي بنظيره الهولندي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين سمحت له بتحقيق انتصاره الثاني وخطف الريادة برصيد 6 نقاط، مستفيدا من تعثر المنتخب الفرنسي في المقابلة الأخرى بنتيجة هدف في كل شبكة أمام نظيره البولندي.

وضمن "الديوك" التأهل في المرتبة الثانية برصيد 5 نقاط، فيما تأهلت هولندا (المرتبة الثالثة-4 نقاط) ضمن أحسن 4 ثوالث في المجموعات الست، أما بولندا فغادرت المنافسة من دورها الأول.

ترتيب المجموعة الرابعة:

النمسا 6 نقاط

فرنسا 5 نقاط

هولندا 4 نقاط

بولندا نقطة.