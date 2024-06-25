اتفاقية بين "صيدال" و"سانوفي" لإنتاج أدوية بالجزائر

استقبل، اليوم الثلاثاء، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، وفدا عن مخابر "سانوفي" برئاسة المديرة الدولية لمخابر "سانوفي"، كريستال سغبيني، للإطلاع على آخر مستجدات الشركة بالجزائر.

ووفق بيان الوزارة، تم تقديم عرض للوزير بخصوص المنتجات الجديدة للشركة، حيث أعطى الوزير تعليمات صارمة لتكثيف الإنتاج وتجسيد المشاريع في أقرب الآجال لتغطية السوق الوطنية بالأدوية ذات القيمة المضافة .

في الأخير تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين مجمع "صيدال" ومخابر "سانوفي" للشروع في إنتاج أدوية جديدة ومبتكرة لتخفيض فاتورة الاستيراد وهذا نهاية سنة 2024 وبداية سنة.