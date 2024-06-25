المدية: عودة الانفراج لبلدية مجبر بعد الانسداد

أثمرت اليوم الجهود المحلية بتجاوز حالة الانسداد التي شهدها المجلس الشعبي البلدية لبلدية مجبر جنوب المدية بعد مرور سنة كاملة اثر الخلافات الحاصلة بين اعضاء المجلس البلدية عقب الانتخابات المحلية الماضية.

وفي هذا الإطار عقد امسية اليوم جهيد موس والي الولاية بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي لقاءا باعضاء المجلس الشعبي لبلدية مجبر كان بمثابة تتويج لمساعي الصلح ورأب الصدع التي تمت تحت اشراف ومتابعة الوالي ،واثمر اللقاء في انهاء حالة الانسداد ،وتم الاتفاق على عودة المجلس الشعبي البلدي للتداول عقب الغاء سلطة حلول الوالي محل المجلس الشعبي البلدي ، بعد ان تم تغليب المصلحة العامة للمواطنين.