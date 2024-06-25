ڨالمة: الحبس لسارقيْ مجوهرات بوادي الزناتي

أدانت محكمة وادي الزناتي بقالمة شابين اثنين يبلغان 28 سنة و29 سنة، ينحدران من ولاية قالمة، بالحبس النافذ بين 03 سنوات وسنة واحدة ،وغرامتين ماليتين نافذتين وتعويض، في قضية سرقة استهدفت مجوهرات لإحدى الضحايا بمدينة وادي الزناتي، تتمثل في سوار "مقياس" من المعدن النفيس، من داخل منزل .

السارقان تمّ توقيفهما من طرف مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية وادي الزناتي،بعد رفع شكوى من الضحية، تفيد بتعرض منزلها العائلي لسرقة "مقياس". السارقان لدى توقيفهما ، اعترفا بالجرم المنسوب إليهما ، حيث كوّن ملفّ قضائي ضدهما، وقدّما أمام السيد وكيل الجمهورية لدة محكمة وادي الزناتي ، أين حُكم على المشتبه فيه الأول بـ03 سنوات حبس نافذة وغرامة مالية بـ 30 مليون سنتيم وتعويض للضحية قدّر بـ25 مليون سنتيم ، بينما حُكم على المشتبه فيه الثاني في القضية ذاتها بعام حبس نافذ وغرامة مالية بـ10 ملايين سنتيم وتعويض للضحية بمبلغ 25 مليون سنتيم.