عطاف يؤدي زيارة مجاملة لصديق الثورة الجزائرية كارل بليخا

أدى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، زيارة مجاملة لصديق الثورة الجزائرية ووزير الداخلية النمساوي الأسبق، كارل بليخا, لتحيته والاطمئنان على حاله، وتجديد التعبير له عن بالغ العرفان نظير دعمه ووقوفه إلى جانب الثورة التحريرية، وذلك على هامش زيارته الرسمية للنمسا.

ويأتي هذا اللقاء- حسب بيان الوزارة- "تكريسا لتقاليد الوفاء التي تحرص الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على إسدائها لأحرار العالم ممن ساندوا مسيرة كفاحها وانخرطوا في الدفاع عن عدالة قضيتها في وجه الاستعمار".