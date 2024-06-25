حماس: مستقبل غزة يقرره الفلسطينيون

أكدت حركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، رفضها خطط الكيان الصهيوني بشأن مصير قطاع غزة بعد الحرب، وشددت على أن مستقبله سيقرره الشعب الفلسطيني.

هذا التأكيد يأتي ردا على تصريح لمستشار الأمن القومي الصهيوني تساحي هنغبي، اليوم الثلاثاء، ادعى فيه أن بديلا لحكم حماس في غزة ستظهر سياسته للنور خلال أيام، في ظل عدم إمكانية القضاء على الحركة كفكرة.

وانتقدت حماس، في بيان، حديث هنغبي حول "اليوم التالي للحرب الإجرامية على قطاع غزة، والمستقبل السياسي لشعبنا الفلسطيني، وإعلانه عن خطط تناقشها حكومته مع الإدارة الأمريكية وأطراف أخرى".

واعتبرت أن هذا "إصرار من هذه الحكومة الفاشية على سلوك مسار الفشل والخيبة، فهذه الخطط الخبيثة لن تجد طريقا للتنفيذ، أمام صمود وإرادة شعبنا".

وأكدت أن "مصير شعبنا الفلسطيني، ومستقبل قطاع غزة بعد دحر هذا العدوان الإجرامي، يقرره شعبنا الفلسطيني، ولا أحد سواه".

ورغم مرور أكثر من 8 أشهر على بدء عدوانه على قطاع غزة، يعجز كيان الهمج عن تحقيق أي من أهدافها المعلنة للحرب، ولاسيما استعادة الأسرى الصهاينة والقضاء على قدرات حماس.

وفي كلمة له بمؤتمر هرتسليا الأمني في جامعة رايخمان بتل أبيب، قال هنغبي: "لا يمكن القضاء على حماس كفكرة"، وفق هيئة البث الصهيونية (رسمية).

وأردف هنغبي: "نحن بحاجة إلى فكرة بديلة، وليس مجرد تدمير قدراتها العسكرية (حماس).. وفي الأيام المقبلة ستظهر سياسة هذا البديل إلى النور"، دون تفاصيل.

وتابع: "إسرائيل تناقش مع الولايات المتحدة كيف يمكن للأمم المتحدة والدول الأوروبية والدول العربية المعتدلة إيجاد بديل لحكم حماس في غزة"، وفق تعبيره.

وبدعم أمريكي، شن الصهاينة منذ 7 أكتوبر الماضي عدوانا همجيا على غزة خلفت نحو 124 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.