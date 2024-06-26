أمطار ورياح قوية على هذه الولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية على عدة ولايات بشمال الوطن.

وأوضحت ذات المصالح، أن تساقط أمطار رعدية بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم وتستمر إلى غاية منتصف الليل، على ولايات سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، خنشلة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، الجلفة، البويرة، المدية، عين الدفلى، تيزي وزو وبومرداس.

كما حذرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية على ولايات بومرداس، الجزائر العاصمة، البيض، بشار، بني عباس. وذلك بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة التاسعة مساء

وحذر ذات المصدر من استمرار موجة الحر على ولايات برج باجي مختار، وإن صالح وذلك طيلة نهار اليوم.