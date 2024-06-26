أكبر 10 دول منتجة للغاز.. وهذا ترتيب الجزائر (وثيقة)

لم تشهد قائمة أكبر 10 دول منتجة للغاز الطبيعي في 2023 أيّ تغيير، حتى مع تراجع إنتاج 4 بلدان، بينما احتفظت 3 دول عربية بترتيبها ضمن الكبار، بارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي عالميًا بنسبة 0.3 بالمائة إلى 4.059 تريليون متر مكعب، وفق ما رصدت منصة وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

وحسب تقرير المراجعة الإحصائية السنوية للطاقة العالمية الصادر عن معهد الطاقة البريطاني (Energy Institute) فإن الولايات المتحدة الأمريكية حافظت على صدارة قائمة أكبر 10 دول منتجة للغاز الطبيعي في 2023، بحجم إنتاج قياسي تجاوز تريليون متر مكعب، ما يزيد بنسبة 4.2 بالمائة على مستواه البالغ 993.4 مليار متر مكعب في عام 2022.

كما احتفظت روسيا بالمركز الثاني بالقائمة، رغم انخفاض إنتاجها بنسبة 5.2 بالمائة إلى 586.4 مليار متر مكعب في عام 2023، مقارنة بنحو 618.4 مليار متر مكعب عام 2022، لتبلغ حصتها من الإجمالي العالمي 14.4 بالمائة

وحلّت إيران بالمرتبة الثالثة، مستحوذة على 6.2 بالمائة من الإجمالي العالمي، مع زيادة إنتاجها بنسبة 1.6% إلى 251.7 مليار متر مكعب، مقارنة بنحو 247.4 مليار متر مكعب عام 2022.

بينما ظلت الصين محتفظة بالمركز الرابع مستحوذة على 5.8 بالمائة من إجمالي الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي خلال العام الماضي، مع ارتفاع إنتاجها بنسبة 5.6 بالمائة إلى 234.3 مليار متر مكعب، مقارنة بـ 221.8 مليار متر مكعب في عام 2022.

وجاءت كندا في المرتبة الخامسة مع ارتفاع إنتاجها من الغاز الطبيعي بنسبة 2.9 بالمائة إلى 190.3 مليار متر مكعب، مستحوذة على 4.7 بالمائة من إجمالي الإنتاج العالمي، مقارنة بإنتاجها البالغ 184.8 مليار متر مكعب عام 2022.

وحلّت قطر بالمرتبة السادسة، مستحوذة على 4.5 بالمائة من الإنتاج العالمي، مع تصنيفها بالمركز الثالث في تصدير الغاز المسال بعد الولايات المتحدة وأستراليا خلال العام الماضي.

وارتفع إنتاج قطر من الغاز بنسبة 1.4 بالمائة إلى 181 مليار متر مكعب في عام 2023، مقارنة بنحو 178.5 مليار متر مكعب عام 2022، بحسب بيانات تقرير المراجعة الإحصائية الصادر عن معهد الطاقة.

وجاءت أستراليا بالمركز السابع، مع انخفاض إنتاجها بنسبة 1.4 بالمائة إلى 151.7 مليار متر مكعب، مقارنة بـ 154.2 مليار متر مكعب عام 2022، بينما بلغت حصتها 3.8 بالمائة من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في العالم.

وحلّت النرويج في المرتبة الثامنة عالميًا، مع انخفاض إنتاجها بنسبة 5.2 بالمائة إلى 116.6 مليار متر مكعب عام 2023، وتراجع حصتها العالمية إلى 2.9 بالمائة، مقارنة بنحو 123 مليار متر مكعب عام 2022.

وفي المركز التاسع، جاءت السعودية مستحوذة على 2.8 بالمائة من الإنتاج العالمي، مع تراجع إنتاجها بنسبة 2.2 بالمائة إلى 114.1 مليار متر مكعب، مقارنة بنحو 116.7 مليار متر مكعب خلال عام 2022.

بينما ظلت الجزائر بالمركز العاشر، بحصّة عالمية بلغت 2.5 بالمائة من إجمالي الإنتاج العالمي، مع ارتفاع إنتاجها بنسبة 4 بالمائة إلى 101.5 مليار متر مكعب خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 97.6 مليار متر مكعب عام 2022.