13 قتيلاً في مظاهرات كينيا

أكد رئيس الجمعية الطبية الكينية سايمن كيغوندو، لوكالة "فرانس برس"، "مقتل ما لا يقلّ عن 13 شخصًا الثلاثاء في كينيا خلال مظاهرات مناهضة للحكومة".

وأشار كيغوندو، إلى أن "حتى الآن، لدينا على الأقل 13 قتيلًا، لكن هذا العدد ليس نهائيًا"، مضيفًا "لم نشهد مثل ذلك من قبل. سبق أن شهدنا أعمال عنف في العام 2007 بعد الانتخابات، لكن لم نر أبدًا مثل هذا المستوى من العنف ضد أشخاص عزل".

وكان الرئيس الكيني وليام روتو قد تعهد أمس الثلاثاء بأنه سيقمع بشدة "العنف والفوضى" بعد تظاهرات جديدة ضد مشاريعه الضريبية تخلّلها اقتحام فوضوي للبرلمان في نيروبي. وأعلنت أمس الحكومة أنّها استدعت الجيش للتعامل مع الوضع.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص الحيّ، حسب عدة منظمات غير حكومية لتفريق المتظاهرين في اليوم الثالث من التحركات ضد مشروع حكومي لفرض ضرائب جديدة.