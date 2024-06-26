توقعات بإنتاج 12 مليون طن من الطماطم

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، عن توقعات قطاعه الوزاري ببلوغ إنتاج الطماطم الصناعية لهذا الموسم إلى مستوى 12 مليون قنطار.

وتوقع يوسف شرفة، من ولاية سكيكدة خلال إعطاء إشارة انطلاق لحملة جني الطماطم الصناعية لسنة 2024، والتي تشمل 6 ولايات في شمال البلاد، خلال زيارته لوحدة تحويل الطماطم الصناعية "مصبرات بوكرعين" ذات قدرة تحويل 2300 طن يوميا، تسجيل ارتفاع في الإنتاج خلال هذا الموسم بالنظر إلى توسيع المساحات المغروسة حيث وصلت إلى 28 ألف هكتار مقابل 22 ألف هكتار سنة 2023 بمعدل مردود قدر بـ 800 قنطار في الهكتار.

وأشار الوزير إلى أن الزيادة المستمرة في الإنتاج تستدعي توسيع قدرات التحويل، مما سيعزز فرص التصدير بعد ما تم تحقيق اكتفاء ذاتي من هذه المادة وطنيا.