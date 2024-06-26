أكبر صندوق تقاعد في النرويج ينسحب من شركة أمريكية بسبب غزة

أعلن أكبر صندوق تقاعد في النرويج اليوم الأربعاء، أنه قرر سحب استثماراته من مجموعة "كاتربيلر" الأمريكية، بسبب احتمال أن يكون الجيش الصهيوني يستخدم معدّاتها في الحرب في قطاع غزة.

وقالت رئيسة الاستثمارات في صندوق "كي إل بي" كيران عزيز في بيان: "لفترة طويلة، زوّدت كاتربيلر جرافات ومعدات أخرى استُخدمت لهدم منازل فلسطينية وبنية تحتية لتمهيد الطريق أمام المستوطنات الإسرائيلية" وأضافت "يُزعم أيضاً أن معدات الشركة تُستخدم من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية فيما يتعلّق بحملتها العسكرية في غزة عقب هجوم حماس في السابع من أكتوبر من العام الماضي"

وبسبب ذلك، "قد تسهم الشركة الأمريكية في انتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاك القانون الدولي في الضفة الغربية وغزة" على حد قولها. وقال صندوق التقاعد إنه "قرر استبعاد الشركة من استثماراته، بما أنها عاجزة على تقديم تأكيدات بأنها تفعل شيئاً في هذا الصدد".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال "كي إل بي" إنه يمتلك أسهماً في شركة كاتربيلر بقيمة 728 مليون كرونة (68.6 مليون دولار) وقد باعها مؤخراً. ويدير الصندوق أصولاً تصل قيمتها إلى 90 مليار دولار تقريباً. في أفريل 2021، سحب الصندوق استثماراته من شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، بينها عملاق المعدات الإلكترونية موتورولا.