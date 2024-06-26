شباب بلوزداد يستلم درع البطولة

استلم فريق شباب بلوزداد تحت 21 سنة، درع البطولة الوطنية لهذه الفئة من طرف رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير رابطة كرة القدم المحترفة، أمين مسلوق في حفل نظمته إدارة الشباب سهرة أمس بفندق الأوراسي بالعاصمة.

وتسلم أشبال المدربين اسحاق علي موسى ومحمد طاليس بالمناسبة الجوائز المالية والتي تراوحت ما بين 10 و20 مليون سنتيم لكل لاعب فيما حصل هداف البطولة لطفي بوصوار وأحسن ممرر للفريق حمادي على جوائز مالية خاصة.

وثمن رئيس مادار القابضة، عمارة شرف الدين في الكلمة التي توجه بها إلى الحضور، هذا الإنجاز الأول من نوعه بعد 3 سنوات من الاكتفاء بمركز الوصافة وأكد تطلعه لرؤية عدد من هؤلاء الشباب في الفريق الأول مستقبلا كما تحدث شرف الدين عما وصفه التطور الذي يعرفه الفريق فنيا وتنظيميا من خلال التركيز على تأهل الفريق الأول لمنافسة رابطة الأبطال الافريقية للمرة الخامسة على التوالي ليبقى الطموح قائما في رؤية الشباب يتوج باللقب القاري مع المزيد من التجارب الذي اكتسبها في كل مشاركة في هذه المنافسة القوية