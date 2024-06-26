مواعيد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم في "يورو 2024"

تقام مساء اليوم الأربعاء أربع مباريات في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" في ألمانيا المستمرة حتى 14 جويلية المقبل.

وفيما يلي برنامج مباريات الأربعاء في يورو 2024

المجموعة الخامسة سلوفاكيا X رومانيا – 5مساء - beIN Sports HD 2 Max

أوكرانيا X بلجيكا – 5 مساء - beIN Sports HD 1 Max

المجموعة السادسة التشيك X تركيا – 8 مساء - beIN Sports HD 2 Max

جورجيا X البرتغال – 8مساء - beIN Sports HD 1 Max

وفيما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الثالثة (E) بعد الجولة الثانية لـ "يورو 2024":

رومانيا – 3 نقاط. بلجيكا – 3 نقاط. سلوفاكيا – 3 نقاط. أوكرانيا – 3 نقاط.

ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة (F) بعد الجولة الثانية لـ "يورو 2024": البرتغال – 6 نقاط. تركيا – 3 نقاط. تشيك – 1 نقطة. جورجيا – 1 نقطة.