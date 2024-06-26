مواعيد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم في "يورو 2024"

38serv
تقام مساء اليوم الأربعاء أربع مباريات في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" في ألمانيا المستمرة حتى 14 جويلية المقبل.
وفيما يلي برنامج مباريات الأربعاء في يورو 2024
المجموعة الخامسة سلوفاكيا X رومانيا – 5مساء - beIN Sports HD 2 Max
أوكرانيا X بلجيكا – 5 مساء - beIN Sports HD 1 Max
المجموعة السادسة التشيك X تركيا – 8 مساء - beIN Sports HD 2 Max
جورجيا X البرتغال – 8مساء - beIN Sports HD 1 Max
وفيما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الثالثة (E) بعد الجولة الثانية لـ "يورو 2024":
رومانيا – 3 نقاط. بلجيكا – 3 نقاط. سلوفاكيا – 3 نقاط. أوكرانيا – 3 نقاط.
ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة (F) بعد الجولة الثانية لـ "يورو 2024": البرتغال – 6 نقاط. تركيا – 3 نقاط. تشيك – 1 نقطة. جورجيا – 1 نقطة.