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العالم

مشهد صادم يؤكد همجية الصهاينة (فيديو)

26 جوان 2024 ()
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بثت قناة الجزيرة مشاهد حصرية لاعتداء كلب بوليسي، يتبع قوات الهمج، على مسنة فلسطينية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، في حين قالت المرأة إن إصابتها خطيرة.

وقالت قناة الجزيرة إنها حصلت على المقاطع المسربة من كاميرا تم تركيبها من قِبل الاحتلال الصهيوني على كلب بوليسي، وأظهرت اعتداء دام لوقت طويل على المسنة الفلسطينية داخل بيتها.

ونقلت القناة القطرية، عن الحاجة دولت عبد الله الطناني (67 عاما) قولها إن قوات الاحتلال أطلقت كلبا عليها عضها في فراشها أثناء نومها، ثم قام بسحبها خارج الغرفة.

وأكدت أنها كانت قد امتنعت مرارا منذ بدء العدوان على غزة، عن ترك منزلها، مشيرة إلى أن إصابتها خطيرة إثر تعرضها للنهش والكسور والنزيف.

وأضافت أنها لا تزال تعاني من الإصابة في ظل انعدام الأدوية وتضرر المستشفيات في القطاع.

 

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