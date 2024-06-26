مجاعة غزة.. كارثة يحجبها الإعلام العالمي

يعاني سكان قطاع غزة من شُح المواد الغذائية لدرجة المشارفة على كارثة المجاعة، بسبب الحصار الصهيوني المفروض على القطاع والعدوان المستمر، غير أن شمال القطاع كانت قد حلت به هذه الكارثة فعلاً خلال الشهور السابقة أثناء الحرب، وها هي تعود اليوم بشكلٍ أشد قسوة من المرة الأولى، تقول مُسنةٌ فلسطينية في شمال القطاع مناشدةً العالم: "ولا حاجة بتخش شمال قطاع غزة يا جماعة...الجوع قتل الصغار والكبار يا عالم"، وفق ما أشارت إليه، شبكة "قدس" الفلسطنية.

ويتفاقم خطر المجاعة في قطاع غزة في ضل تجاهل عالمي لهذه الكارثة، وعملية تضليل إعلامي يمارسها الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية تحت ادعاءات كاذبة عن دخول شاحنات مساعدة إنسانية عن طريق الرصيف البحري الأمريكي المُقام على ساحل قطاع غزة، غير أن هذه الشاحنات لا تغطي نسبةً قليلة من حاجة السكان في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد على معابر القطاع ومنع دخول أي مساعداتٍ إنسانية من خلالها، وإن الرصيف التي روجت له الولايات المتحدة الأمريكية على إنه ممر لإدخال المساعدات الإنسانية، مجرد دعاية تضليلية للعالم.

حيث أوضح مكتب الإعلام الحكومي حقيقة الرصيف البحري الأمريكي قائلاً: " الرصيف العائم قبالة غزة ما هو إلا أكذوبة وبيع للأوهام، وتناول الإدارة الأمريكية لدور هذا الرصيف على مدار شهور وأيام طويلة عبر وسائل الإعلام، ما جاء إلا في إطار تضليل الرأي العام."

وأكد مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة أن ظروف المجاعة التي يشهدها قطاع غزة تزداد صعوبة وخاصة في منطقة شمال القطاع ومدينة غزة في ظل منع الاحتلال لإدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار المكتب في بيان له إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل خطير في محافظات القطاع، في ظل القرار الأمريكي والصهيوني باستمرار منع إدخال الغذاء والدواء.

كما وحذر المكتب الإعلامي من ارتفاع أعداد الوفيات بسبب شدة الجوع، لا سيما في صفوف الأطفال، حيث يوجد في القطاع أكثر من مليون طفل باتوا تحت التهديد المباشر لقلة التغذية، ومن بينهم 3500 طفل باتوا أقرب للموت بسبب انعدام الغذاء والمكملات الغذائية، مع وقوع حوادث استشهاد أطفالٍ منذ بداية العدوان الصهيوني، بسبب قلة الغذاء والمكملات الطبية اللازمة لرعاية الأطفال.

من جهتها حذرت مؤسسات دولية من خطورة تفاقم أزمة الغذاء في قطاع غزة، حيث كان هناك نقص حاد في الغذاء في أجزاء من شمال قطاع غزة منذ أشهر، مما أدى تدريجيا إلى تدهور في صحة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين ما زالوا يعيشون في الشمال.

فيما نبهت وكالة غوث اللاجئين "الأونروا" من تصاعد تهديد المجاعة في غزة لا سيما مع استمرار حالة الحصار والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد النازحين والسكان.