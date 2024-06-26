هذه هي تفاصيل تنظيم نهائي كأس الجزائر 2024

أشرف الأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم، نذير بوزناد بمقر "الفاف" بدالي براهيم على الاجتماع التقني الخاص بنهائي كأس الجزائر 2024 الذي سيجمع مولودية الجزائر وشباب بلوزداد زوال الخامس جويلية المقبل بملعب 5 جويلية .

وبحضور رئيس فريق مولودية الجزائر حكيم حاج رجم والمناجير العام لمولودية الجزائر محمد خزروني ورئيس شباب بلوزداد، مهدي رابحي والأمين العام للفريق رشيد جرودي، استعرض الأمين العام لـ "الفاف" مرفوقا بالأمين العام المساعد حليم جندوبي ومسؤول المسابقات، بلال قندور ومسؤول لجنة التحكيم مهدي عبيد شارف ومسؤول خلية الإعلام في "الفاف" سعيد فلاك كل الجوانب التنظيمية والأمنية والتحكيمية والاعلامية الخاصة بتنظيم هذا العرس الكروي.

وأكد ممثلو "الفاف" خلال الاجتماع على ضرورة ان يحدد كل فريق قائمة من 35 عضوا (لاعبين وفنيين وإداريين) سيحصلون على الاعتماد مع التأكيد على منع أي شخص خارج هذه القائمة لا يحوز الاعتماد مع وضع أعوان مراقبة أمام حافلة كل فريق للتدقيق والتحقق من ذلك وهو ما اعترض عليه بشكل خاص محمد خزروني الذي ذكر بالعدد الكبير لطاقم الفريق من حراس ومدلكين وغيرهم والحاجة على ضوء ذلك لتوسيع القائمة.

كما أشار ممثلو الفاف خلال عرضهم بأن عدد الميداليات التي ستوزع خلال النهائي سيكون 21 فقط وهو العدد الذي حددته مصالح رئاسة الجمهورية وهنا أشار الأمين العام بأن هناك مساعي لرفع العدد إلى 25 وهم في انتظار الرد من المصالح المعنية.

كما جدد ممثلو الفاف التأكيد على حصة الفريقين من التذاكر والتي ستكون 20 ألف تذكرة سيتم تحديد موعد تسليمها خلال 48 ساعة القادمة على أن يتكفل كل فريق بتوزيعها على مستواه في ظل استحالة القيام بذلك على مستوى موقع تذكرتي.

وتم التطرق خلال الاجتماع إلى مسألة تقسيم المدرجات في ملعب 5 جويلية خلال النهائي وهنا كانت نقطة الخلاف الأبرز لما طلب مسيرو الشباب اللجوء إلى عملية القرعة الأمر الذي رفضه نظراؤهم من مولودية الجزائر حيث أكد حكيم حاج رجم أحقية أنصار المولودية في الجلوس في المدرج الجنوبي (الذي يحبذه أنصار الفريقان) على أساس اتفاق سابق مع نظيره مهدي رابحي كان يقضي باستفادة الشباب من جلوس أنصاره في المدرج الجنوبي خلال مباراة الذهاب الذي كان الشباب هو المستقبل وأن يعود إلى أنصار المولودية في لقاء الإياب ولأن ذلك لم يحدث (في لقاء الإياب) بسبب إجراء المباراة دون حضور الجمهور فيبقى المنعرج الجنوبي من حق أنصار المولودية في النهائي وهو ما ذهب إليه الأمين العام لـ "الفاف" الذي دعم موقف إدارة المولودية.

وشهد الاجتماع تقديم الفريقين اللذين يشتركان في نفس ممول العتاد الرياضي، قميصا النهائي والذي لم يخلو من الانتقادات خاصة ذلك المتعلق بمولودية الجزائر الذي حمل ألوان غريبة عن الفريق (اللون الأزرق والأسود) فيما جاء قميص الشباب كاملا باللون الأحمر بسيطا وخاليا من أي ابداع.

هذا وأكدت إدارة بلوزداد على عرض مجسم كأس الجزائر أمام الجمهور البلوزدادي يوم الفاتح جويلية وهذا على مستوى المركز الثقافي 11 ديسمبر بشارع بلوزداد فيما اقترحت ادارة مولودية الجزائر عرضه بساحة الشهداء وهو الطلب الذي سيمر على اللجنة الأمنية لمصالح ولاية الجزائر.