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مجتمع

موجة حر شديدة تجتاح 19ولاية

26 جوان 2024 ()

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أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، بارتفاع قياسي في درجات الحرارة في عدة ولايات بشرق وجنوب الوطن.

وأوضح ذات المصدر، في نشرية خاصة، أن موجة حر شديدة ستجتاح كل من ولايات المدية، الجلفة، المسيلة، البويرة، بجاية، ميلة، قسنطينة، باتنة، سوق أهراس، تبسة، خنشلة. وذلك طيلة نهار اليوم وغدا الجمعة

وقد تتعدى درجات الحرارة فيها 45 درجة تحت الظل.

وحذرت ذات المصالح، من موجة حر شديدة قد تتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل خلال يومي الخميس والجمعة، في ولايات الوادي، تقرت، والمغير.

كما أشار المصدر ذاته إلى استمرار موجة الحر في ولايات أدرار، تيميمون، إن صالح، برج باجي مختار، وورقلة، بدرجات حرارة قياسية تتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل إلى غاية يوم السبت.

 

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