يوم دام بطرقات سيدي بلعباس

شهد الطريق الوطني رقم 7 الرابط بين ولايتي سيد بلعاس ومعسكر في حدود الساعة الثالثة بعد ظهيرة يوم الأربعاء حادث مرور أليم أودى بحياة شخصين بعين المكان نظير إصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة وذلك على خلفية اصطدام عنيف كان لسيارتين نفعيتين من نوع "تويوتا هيليكس" بالموقع القريب من قرية "بني تالة".

وكانت سيارتا إسعاف تابعتين لأفراد وحدة الحماية المدنية لسفيزف إضافة إلى أخرى تابعة للقطاع الصحي هناك قد تكفلت بنقل الجرحى والجثث إلى مستشفى سفيزف، فيما تجدر الإشارة أيضا إلى ذلك الحادث الذي وقع بعد ظهيرة الأربعاء بإقليم بلدية تسالة أين تم إحصاء سقوط ثلاثة جرحى نقلوا جميعهم إلى مصلحة الاستعجالات تبعا لاصطدام قوي بين سيارة سياحية و دراجة نارية وذلك على مستوى الطريق الإجتنابي الشمالي عند محور دوران تسالة.

وكانت سهرة يوم الثلاثاء قد أحصت سقوط قتيل وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين (7 و55 سنة) في حدود الساعة العاشرة ليلا في الجزء الرابط جنوبا ما بين بلديتي رأس الماء ووادي السبع من الطريق الوطني رقم 13 قبل أن يتم تحويلهم إلى استعجالات مستشفى رأس الماء جنوبي ولاية سيدي بلعباس ما رفع الحصيلة إجمالا بطرقات هذه الأخيرة خلال الـ12 ساعة الأخيرة إلى ثلاثة قتلى وعشرة جرحى لا زال البعض منهم لم يبارح منطقة الخطر.